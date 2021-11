Il Marocco con Amrabat in campo vince contro il Sudan e resta primo nel suo girone a punteggio pieno

Si è appena conclusa la gara tra Sudan e Marocco valevole per la qualificazione alla prossima Coppa D’Africa. A decidere la gara per i ‘Leoni dell’Atlante’ è stato l’attaccante Mmaee con una doppietta e il gol di Louza. Ha giocato per tutti i 90 minuti il centrocampista Sofyan Amrabat, giocando una partita di sostanza contro un avversario tutt’altro che scomodo mostrando comunque una buona condizione fisica.

Con questo 3-0 il Marocco sale a quota 15 a punteggio pieno in classifica del suo girone. Al secondo posto c’è la Guinea-Bissau a 5 punti, seguono la Guinea a 4 e il Sudan che resta a 2.