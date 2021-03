Questa sera il Marocco del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat era impegnato contro il Burundi nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022. Il Marocco in realtà aveva già staccato il pass per la competizione, ragion per cui la partita di questa sera rappresentava poco più che un amichevole.

Il Marocco ha vinto 1-0 con la rete di El Haddadi in chiusura di primo tempo. Solo pochi minuti per Amrabat, entrato in campo al 77esimo.