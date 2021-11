Il Marocco di Amrabat fa l’en plein nel girone di qualificazione al Mondiale. Liquidata anche la Guinea

Il Marocco liquida per 3 a 0 anche la Guinea e chiude il girone I a punteggio pieno. La corsa di Amrabat e compagni verso il Mondiale Qatariota si conclude con l’en plein, con 18 punti conquistati su altrettanti disponibili messi in cascina dai ragazzi di Halilhodzic. Il centrocampista della Fiorentina, partito titolare nell’undici marocchino, ha disputato tutti e novanta i minuti del match. Assente invece l’altro giocatore viola, Maleh, rientrato a Firenze per un problema alla spalla. Per la formazione marocchina sono andati a segno Mmaee (doppietta) e El Kaabi.