Il Marsiglia bussa ancora alla porta della Fiorentina? Lafont nel mirino e incasso in vista per il club viola

Nel prossimo budget per il mercato della Fiorentina ci saranno probabilmente anche i soldi provenienti da Alban Lafont, da due stagioni in prestito al Nantes. Secondo L’Equipe il classe ’99 è finito nel mirino del Marsiglia, che dalla società viola ha già pescato Lirola a gennaio. Se lo stesso Nantes non eserciterà il riscatto intorno ai 7 milioni per il portiere, la Fiorentina potrebbe aprire quindi un nuovo capitolo di mercato con il ds marsigliese Longoria: in ogni caso da lui arriveranno soldi da reinvestire.