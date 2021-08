Il Marsiglia continua a sperare per Lirola, ma intanto è pronto a sferrare l’attacco definitivo per un altro terzino destro

In Francia si continua a parlare di un possibile approdo al Marsiglia di Pol Lirola. A farlo è il sito foot01 che parla di come il club della Provenza stia ancora sperando di convincere la Fiorentina a farlo tornare in Ligue 1. Intanto però lo stesso Marsiglia è pronto a sferrare l’attacco decisivo per un altro terzino destro, Daniel Wass. La società francese è pronta a rilanciare l’offerta da un milione presentata (e respinta) al Valencia. Acquisto per la panchina o il Marsiglia ha mollato la presa per il terzino viola?