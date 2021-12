Il Marsiglia dà il via libera alla cessione di Luis Henrique. Contatto della Fiorentina con il club francese

L’attaccante brasiliano, Luís Henrique, può lasciare l’Olympique Marsiglia nella prossima finestra di mercato. Sta avendo poco spazio nella squadra guidata dall’allenatore Jorge Sampaoli e per questo motivo è stato autorizzato dalla direzione del club a proseguire la carriera in un altro club.

Secondo quanto riportato da Torcedores.com, l’Olympique Marsiglia è stato avvicinato in questo periodo da rappresentanti di Genk e Fiorentina per capire se c’era la disponibilità alla sua cessione in prestito per i prossimi sei mesi.

L’OM sta valutando anche l’ipotesi di rimandarlo, temporaneamente in patria. In particolari contatti ci sarebbero stati con il Botafogo.