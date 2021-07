Il Marsiglia insiste, Italiano pure: Chi la spunterà?

L’Olympique Marsiglia insiste. Vincenzo Italiano pure. Su La Nazione viene messa in evidenza questa contrapposizione sul futuro di Pol Lirola. Chi la spunterà alla fine?

Lo spagnolo, per la verità, non ha mai fatto mistero di voler tornare a giocare in Francia con l’OM, ma nel ritiro ha guadagnato punti importanti agli occhi del nuovo tecnico viola. Il suo impegno sul campo, in allenamento, esce fuori sempre e ha pure giocato bene nelle due amichevoli fin qui fatte dalla squadra.