Il Marsiglia spende e spande ma continua a cercare lo sconto per Lirola: “Affare molto ben impostato con la Fiorentina”

Sembra voler comprare tanto e neanche spendendo poco il Marsiglia del presidente Longoria, per tornare a dare l’assalto alla Champions: il club francese sta andando a fondo infatti su diverse trattative, da Gerson a Pau Lopez e Under, fino a Guendouzi. Nel mirino però c’è sempre Lirola, per il quale si aspetta uno sconto da parte della Fiorentina, puntando sulla volontà del giocatore. In Francia però L’Equipe si dice sicura che l’affare tra i due club sia ben impostato e quasi nei pressi della fumata bianca: nel frattempo però i 12 milioni richiesti dalla società viola vengono reputati troppi… difficile arrivare alla chiusura in questi termini.