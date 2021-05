Il Marsiglia vuole Gerson ma la trattativa con il Flamengo si incaglia: non basta l’offerta dei francesi da 25 milioni!

Secondo quanto riporta il sito goal.com la trattativa tra Flamengo e Marsiglia per l’ex Fiorentina Gerson si sarebbe incagliata. Motivo dell’improvviso stop sembra essere l’offerta insufficiente dei francesi che per il brasiliano erano arrivati a offrire ben 25 milioni. Il club di Rio de Janeiro però ne chiederebbe addirittura 30 per il cartellino del calciatore e intanto gli avrebbe proposto anche un’offerta di rinnovo.