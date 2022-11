Il mercato ci sarà: La Fiorentina non rimarrà a guardare nella prossima finestra invernale. Le condizioni che hanno portato a un cambio di strategia

La notizia è che il mercato ci sarà. Sabiri o non Sabiri, la Fiorentina non rimarrà a guardare nella prossima finestra invernale. Due, forse tre acquisti e qualche uscita. Sarà probabilmente un mercato più movimentato di quello che potevamo immaginare fino a poco tempo fa. Per le richieste di Italiano in società, per possibili addii eclatanti, per le valutazioni tecniche fatte in queste ultime settimane che portano a dei cambiamenti, anche importanti, per riagguantare le zone che contano del campionato.

E poi c’è il nodo attacco, con Jovic e Cabral che alla fine dovrebbero rimanere, sperando nella loro esplosione, ma che portano ancora con loro dubbi e punti interrogativi. Non solo, in porta Gollini potrebbe tornare anticipatamente a Bergamo, in difesa Venuti non sembra così certo di rimanere e occorre altro se si vogliono accorciare le distanze da chi sta sopra. Sperando, in mezzo al campo, in un recupero veloce di Castrovilli. Con lui, il reparto di mediana, potrebbe essere quello con meno bisogno di ritocchi.

Insomma, la Fiorentina è al lavoro. Come sempre, con il Mondiale più che mai, le operazioni più importanti potrebbero arrivare a fine gennaio, sul filo di lana, anche se la tentazione è quella di chiudere qualcosa prima. Anche con l’Empoli, dopo gli screzi estivi, potrebbe riaprirsi qualche discorso, sia in entrata che in uscita. Zurkowski, ad esempio, vuole giocare e chiede spazio. Lo stesso Duncan vorrebbe più minutaggio. Insomma, sono molti i nodi da sciogliere.

Un gioco di scacchi e di coppie che potrebbe vedere la Fiorentina protagonista del mercato. Dopo il ritorno lampo in America, Commisso a fine mondiale potrebbe tornare a Firenze, per seguire tutto da vicino. Questa volta, più che mai, sarà importante non sbagliare praticamente nulla. Casualità, sfortuna, errori, Firenze si divide. Sicuramente la Fiorentina di oggi è meno forte e meno bella di quella dello scorso anno.