Il mercato con la scadenza, il vero gioco dell’estate. Ma sul tavolo resta la ricca offerta fatta dalla Fiorentina

L’Inter ha dato una scadenza a Skriniar, la Fiorentina a Milenkovic. Sembra essere questo il vero gioco dell’estate per quanto riguarda il calciomercato.

Il centrale serbo resterà sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza viola per il resto della settimana, ovvero fino al termine della tournée tra Austria e Spagna. In questo periodo il difensore (assieme al suo entourage) sarà chiamato a sottoporre all’attenzione della Fiorentina eventuali offerte tra i 15 e i 20 milioni in arrivo dal mercato sul suo conto.

Tutto però ancora tace su questo fronte, questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, e la sensazione è che più passa il tempo e più Milenkovic sia destinato a restare ancora una volta a Firenze, pur con il contratto in scadenza.

Sul tavolo per lui, resta la ricca offerta fatta da Commisso per un rinnovo triennale (fino al 2025), con ingaggio che supera i tre milioni di euro netti.