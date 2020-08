Il mercato della Fiorentina e il primo enigma da risolvere

Proprio come un anno fa, il primo enigma da risolvere per il calciomercato della Fiorentina è il futuro di Federico Chiesa. Se nella passata stagione fu Rocco Commisso, appena arrivato a Firenze, a bloccare la sua cessione alla Juventus, dodici mesi dopo la questione si è ribaltata. Il presidente della Fiorentina ha dato l’ok ad una cessione – alle condizioni della Viola – del figlio d’arte, ma in questo momento scarseggiano le offerte. Anzi, proprio non ce ne sono.

Una decisione, in un senso o nell’altro, dovrà essere presa il prima possibile. Perché la Fiorentina farà un tipo di mercato ben preciso se cederà Chiesa e un altro se dovesse restare per un’altra stagione. L’Inter lo ha definitivamente mollato con l’acquisto di Hakimi, mentre la Juventus osserva la situazione da lontano ma non è ancora chiaro se affonderà il colpo nelle prossime settimane. Sullo sfondo rimane il Milan, con Stefano Pioli che avrebbe individuato in Chiesa il rinforzo ideale per il suo 4-2-3-1. Ma ci sarà da accontentare Commisso, che per cedere il suo gioiello chiede almeno 60 milioni di euro o l’inserimento di contropartite tecniche gradite.