“Il mercato della Fiorentina è in una fase di stallo, su Milenkovic sono fiducioso. Torreira senza squadra? Un motivo ci sarà”

La Fiorentina, dopo aver messo a segno un poker di acquisti, si sta concentrando sul fronte delle cessioni prima di tornare con forza sugli innesti. Del mercato della Fiorentina ha parlato Riccardo Galli, giornalista ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno riportando alcune delle ultime novità di mercato: “Manca ancora tantissimo alla conclusione del mercato e può succedere ancora di tutto. Certamente la situazione della mezz’ala in casa Fiorentina va monitorata. C’è da dire che aver già completato gran parte del mercato è una chiara dimostrazione di come in casa viola sia stata fatta una programmazione davvero ben studiata. Adesso però la Fiorentina è in fase di stallo e nei prossimi giorni non mi aspetto che accada nulla di nuovo“.

Sul futuro di Milenkovic Galli ha aggiunto: “La situazione deve essere risolta prima dell’inizio del campionato, per questioni di campo, spogliatoio e tecniche. Al momento è il titolare e cambiare proprio a ridosso dell’inizio della stagione non è il massimo. Resto fiducioso. La Fiorentina ha dimostrato di essere in grado di risolvere le vicende più complicate con grande intelligenza. In caso di addio di potrebbe puntare su Quarta con un percorso simile a quello di Igor dell’anno scorso. Credo che l’argentino abbia solo bisogno di scrollarsi di dosso un pò di pressione e senza Milenkovic potrebbe ritrovare se stesso“.

Infine Galli ha concluso: “Torreira? Se non l’ha ancora acquistato nessuno un motivo ci sarà e questo dimostra la bontà della scelta della Fiorentina. Kouame e Zurkowski sono giocatori dal futuro ancora incerto. Italiano è consapevole che in caso di offerte la società non si muoverà per trattenerli, ma per il momento rimangono a disposizione dell’allenatore“.