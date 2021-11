Il mercato di gennaio della Fiorentina parte con Vlahovic. Il ‘buco’ di campionato sfruttato per programmare acquisti e cessioni. La Juventus fuori dai giochi in inverno, studia piano finanziario per giugno

Nel prossimo mercato di gennaio, la Fiorentina partirà dal caso più complicato: il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da La Nazione, quale sarà lo scenario più probabile per il centravanti serbo lo si potrà capire, molto probabilmente, in queste due settimane di ’buco’ di campionato che i club sfrutteranno per programmare acquisti e cessioni d’inverno.

La Fiorentina vorrebbe evitare la partenza di Vlahovic in tempi così brevi. Per ragioni tecniche (i suoi gol servono, eccome) e per questioni economiche (se dovrà esserci un’asta al rialzato, più tempo c’è e più soldi ballano). Il valore di mercato del giocatore secondo il club viola non è inferiore ai 60-65 milioni di euro.

La Juventus, riporta sempre il quotidiano fiorentino, non è realisticamente in grado di reggere la concorrenza economica dei club inglesi e del Bayern Monaco, almeno se si parla della sessione di mercato di gennaio (se non con una cifra molto al di sotto delle pretese viola), ma potrebbe studiare un piano finanziario per tornare in pole il prossimo giugno.