Il mercato intelligente che passa anche dagli ‘scarti’ altrui: Conte al Tottenham mette fuori lista anche un ex obiettivo viola di gennaio

Risolta quasi nella sua interezza la prima fase del mercato, quella cioè della colmatura dei vuoti lasciati dalla scorsa stagione con Gollini, Dodo, Mandragora e Jovic, la Fiorentina studia ora la fase a completamento, da cui qualcosa comunque dovrà arrivare. E per puntare in alto è lecito pensare che qualcosa debba muoversi prima proprio ai piani alti, tra gli esuberi di qualche big club: al Tottenham ad esempio Conte ha messo fuori lista un giocatore che già a gennaio era stato proposto, come Giovani Lo Celso. L’argentino classe ’96 in Premier ha faticato a far vedere i colpi mostrati invece al Betis nel 2018/19, dove fu protagonista da mezzala/trequartista con 16 gol stagionali.

Alla Fiorentina servirebbe proprio un centrocampista con quei numeri, sebbene a livello di ingaggio si parli di cifre pesanti, così come il costo del cartellino: è vero anche però che quando un club mette un giocatore fuori lista, accetta implicitamente l’idea di dover scendere a patti per liberarsene e qui potrebbe intervenire la società viola. Sempre che il giocatore interessi ancora. In ogni caso, di situazioni così se ne vengono a creare sempre nelle finestre estive di mercato e in questo modo la Fiorentina potrebbe raggiungere elementi di ottimo livello, magari ad oggi o fino a poco fa, inarrivabili.