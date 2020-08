Il mercato si muove: la Fiorentina su un terzino polacco

Il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. Mentre si attende di capire il futuro di Thiago Silva, la società viola starebbe cercando un terzino sinistro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nome sul taccuino viola sarebbe quello di Arkadiusz Reca, difensore classe 1995 di proprietà dell’Atalanta.

Reca, nell’ultima stagione, ha giocato alla Spal collezionando 26 presenze e nessun gol. Il suo costo non sarebbe elevato e potrebbe diventare una ottima soluzione per la fascia mancina. La conferma di Dalbert si protrae nel tempo a causa della permanenza dell’Inter in Europa League e Reca potrebbe essere una soluzione che accontenterebbe tutti. Resta da capire la voglia dell’Atalanta di privarsi del giocatore.