Il merito non da poco di Iachini: con il fiato sul collo dei successori ha saputo riportare il sorriso in casa Fiorentina

Se c’è un merito da dare a Beppe Iachini è stato quello di saper gestire una situazione che in casa Fiorentina poteva diventare una vera e propria bomba a orologeria. L’ultima ondata di risultati positivi ha scacciato via tutte le paure e la salvezza è ormai cosa fatta. La testa dei giocatori sarà sicuramente più libera da qui in avanti e buona parte di questo traguardo è sicuramente dell’allenatore viola. I nomi dei suoi successori hanno cominciato a farsi pressanti quando la situazione era ancora molto instabile e la concentrazione di Iachini sull’obiettivo ha dato i suoi frutti. Il gruppo è coeso e tutto con lui. L’esultanza di Cutrone con il suo cappello ne è solo un esempio.