Il messaggio di Montella dalla Turchia: “Sto bene, prego per le famiglie coinvolte in questa tragedia di livello mondiale”. VIDEO

L’allenatore dell’Adana Demirspor ed ex Fiorentina Vincenzo Montella ha rilasciato una comunicazione dalla Turchia tramite il suo profilo Instagram. Il tecnico, dopo le devastanti scosse di terremoto nel cuore del Medio Oriente delle ultime ore, ha fatto sapere che sta bene, così come tutti i calciatori della sua squadra, alcuni dei quali hanno purtroppo parenti coinvolti nella tragedia.

Ecco le sue parole: “Volevo rassicurare tutti che sto bene, insieme alla squadra. Purtroppo abbiamo tanti familiari di calciatori che sono coinvolti, per fortuna il club sta organizzando uno spostamento in un’altra città. Sono ore veramente difficili, sono vicino alle persone coinvolte e prego per loro. Questo è un dramma di livello mondiale”.

Di seguito il video di ANSA: