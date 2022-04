Il MiIan di Pioli recupera Bennacer. L’algerino dal 1′ libera Kessie sulla trequarti. Prevista staffetta Giroud-Ibrahimovic

Antonio Vitiello, giornalista e direttore di MilanNews.it, è intervenuto così a Radio Toscana facendo il punto sulla formazione rossonera, prossimo avversario della Fiorentina domenica prossima alle 15.00 : “Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista della gara contro i viola a San Siro. Nella giornata di oggi, infatti, Ismael Bennacer ha svolto l’intera seduta in gruppo ed è dunque recuperato. Potrebbe essere tra i titolari accanto a Tonali a centrocampo. Col recupero dell’algerino Kessie potrebbe esser spostato sulla trequarti, ed è aperto il ballottaggio con Brahim Diaz. In avanti, Messias in vantaggio su Saelemaekers. Prevista poi la staffetta tra Giroud e Ibrahimovic nel secondo tempo. Sarà un match ricco di motivazioni tra entrambe le parti”.