Il Milan cambia: dopo la gara contro la Fiorentina, se ne andrà un componente della società

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Milan ha interrotto il rapporto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Prima dell’addio ufficiale, che avverrà il 5 dicembre, dunque dopo la partita dei rossoneri contro la Fiorentina, sarà scelto il successore.

Di seguito, alcuni estratti del comunicato:

AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business. […] “Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti – ha dichiarato Ivan Gazidis -. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita”. […] Tutti i dipendenti e i collaboratori di AC Milan ringraziano Ivan per la leadership e la passione dimostrata durante questi anni.