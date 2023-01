Il Milan ci prova, ma la Fiorentina regge: è 0-0 all’intervallo nel primo round di Coppa Italia Femminile

E’ terminato in parità il primo tempo al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino tra Fiorentina Femminile e Milan, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Uno 0-0 che può far sorridere le Viola dato che sono state le rossonere a sfiorare in più di un’occasione il vantaggio. Il primo squillo infatti è stato del Milan, con un tiro dell’ex Piemonte ribattuto da Schroffenegger. Un’altra conclusione è arrivata con un’altra ex, Adami, che ci ha provato dalla lunga distanza.

Ma la vera occasione c’è stata alla mezz’ora quando Schroffenegger ha compiuto un miracolo su Thomas. Le Viola ci hanno provato poi con un colpo di testa di Hammarlund, bloccato facilmente da Babb. Match che termina a reti bianche all’intervallo. Panico a caccia della rivincita contro il Milan in Coppa Italia: Tucceri Cimini sfida Ganz, in attacco c’è Hammarlund