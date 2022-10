Il Milan continua a vincere nonostante il turnover: Diaz e Leao regalano il primo posto a Pioli Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo di questo sabato pomeriggio di Serie A: il Milan di Stefano Pioli ospitava il Monza degli ex Galliani e Berlusconi. Al termine di una sfida quasi mai in discussione, a vincere sono i padroni di casa: al novantesimo il risultato finale è 4-1 per i padroni di casa.

Con una formazione influenzata da un ampio turnover, i rossoneri mettono i tre punti in banca già nel primo tempo grazie ad una strepitosa doppietta di Brahim Diaz. Nella ripresa sono Origi ed il solito Rafaeo Leao a far dilagare la squadra dell’ex viola Pioli, inutile il gol della bandiera di Ranocchia. Con la vittoria di questo pomeriggio, la quarta consecutiva in campionato, i rossoneri adesso salgono a 26 punti a pari merito con il Napoli di Spalletti.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 26, Atalanta 24, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Juventus 19, Inter 18, Salernitana 13, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.