Il Milan di Pioli si scatena contro il Bologna e resta attaccato al treno per l’Europa. Ci mette la firma anche un ex viola. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Altra vittoria per il Milan allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, che nell’anticipo di stasera trionfa in casa contro il Bologna per 5-1. A segno nel primo tempo per i padroni di casa Saelemaekers e Calhanoglu e Tomyasu per gli ospiti, nella ripresa marcano il tabellino per i rossoneri Bennacer, l’ex attaccante viola Rebic e Calabria. Il Milan supera così il Napoli in classifica salendo a 56 punti e restando sempre più in zona Europa, mentre il Bologna di Mihajlovic resta a quota 43 con quattro punti in più sulla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 77, Inter 71, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 57, Milan 56. Napoli 53, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.