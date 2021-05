Il Milan di Pioli spreca un’enorme occasione per mettersi già dietro la Juventus e per la Champions se la gioca all’ultima giornata. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ finita 0-0 a San Siro nel posticipo della 37esima giornata di Serie A, tra Milan e Cagliari ed è un’occasione sprecata clamorosa per i rossoneri che salgono ad appena +1 sulla Juventus, quinta, in attesa dell’ultima di campionato che sarà decisiva. In caso di vittoria infatti gli uomini di Pioli avrebbero staccato i bianconeri di 3 punti, ma con gli scontri diretti a favore sarebbero già stati sicuri di arrivare davanti.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli, Milan 76, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20. (* una partita da recuperare)