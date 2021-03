Il Milan diventa improvvisamente… ricco e non molla Vlahovic: un obiettivo fifty-fifty. Ma manca ancora la parola di Commisso

Analisi da parte de La Gazzetta dello Sport su quanto accadrà nel mercato estivo, in questo caso in ottica Milan ma indirettamente anche in ottica Fiorentina, perché al centro del discorso c’è Dusan Vlahovic. Secondo la rosea, la prossima estate vedrà i rossoneri poter disporre di un budget improvvisamente molto ampio, tra budget risparmiato a gennaio e soldi in arrivo per la probabile qualificazione in Champions. E così, oltre ai rinnovi di Ibrahimovic e Mandzukic nel mirino ci resta anche Vlahovic, che la Fiorentina però spera ancora di far rinnovare: infatti nel ‘borsino di mercato’, l’affare è al 50%, un po’ come se l’attaccante avesse le stesse possibilità di prolungare e rimanere a Firenze rispetto a quelle di passare appunto al Milan. Il ritorno in città di Commisso nelle prossime settimane dovrà porre delle basi solide anche per la risoluzione di questo problema.