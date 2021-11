Il Milan e Pioli soffrono l'”Italianite”. La Fiorentina spicca per corsa e intensità di gioco in una gara contraddittoria

Circa dieci mesi fa, a febbraio, l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano aveva strapazzato il Milan di Stefano Pioli quando era ancora alla guida dello Spezia, e ieri si è ripetuto come allenatore della Fiorentina. Come sottolineato ironicamente da La Gazzetta dello Sport, è come la squadra rossonera soffrisse l'”italianite”, ovvero il calcio a tutta corsa e intensità impresso dal tecnico viola.

Dopotutto le squadre di Italiano mordono e corrono, confondono gli avversari, li spingono al fuorigioco con la linea difensiva alta, e ieri, guarda caso, i giocatori rossoneri sono finiti sette volte in offside. Per il resto è stata una partita allegra, piena di giocate d’autore e di errori pacchiani. Per quanto riguarda invece l’aspetto tecnico al ‘Franchi’ è andata in scena una gara contraddittoria, tra acuti e stecche, picchi e ribassi. Era dal gennaio 2001 che i gigliati non rifilavano al Milan quattro gol, e l’allenatore in quell’occasione era un certo Fatih Terim.