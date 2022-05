“Il Milan ha dirigenti di grande esperienza, e giocatori con quella personalità che spesso manca alla Fiorentina”

A Radio Bruno Toscana, l’ex viola Renato Buso ha commentato il difficile momento della Fiorentina: “Che Italiano abbia dato un’impronta alla squadra è evidente, ma quando arrivano le partite decisive manca la personalità. Un problema che in assenza di pressione viene mascherato, ma che esiste. La Fiorentina non riesce a gestire alcuni momenti della partita, significa che anche l’allenatore deve migliorare nella lettura della gara. E poi anche i cambi incidono poco”.

E poi ha aggiunto: “Il Milan potrebbe essere da esempio, ha giocatori chiave e di personalità e dirigenti di grande esperienza. In casa viola invece alcuni singoli come Torreira sono imprescindibili, e questo non va bene perché durante la stagione possono capitare infortuni. Ikonè? La mia sensazione è che non abbia ancora capito il nostro calcio. Fa fatica negli spazi stretti, che in Serie A sono all’ordine del giorno, e poi non si prende mai la responsabilità di fare una giocata fino in fondo”.