“Il Milan ha il problema del gol, ma anche la Fiorentina ha deluso le aspettative. Così sarà dura tornare in Europa”

Vicino alle vicende di casa Milan, il giornalista Furio Fedele ha parlato così a Radio Bruno Toscana in vista della partita tra i rossoneri e la Fiorentina: “Se togli Giroud e Leao è pure svogliato, nel Milan si crea un grave problema del gol. La società ha sottovalutato questo problema a inizio stagione. La Fiorentina dovrà essere brava a non subire gol subito, per poi colpire un Milan ad oggi vulnerabile. Sinceramente pensavo che Italiano potesse fare meglio quest’anno, però bisogna dire che ora la sua squadra si è ripresa”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha fatto un errore clamoroso prendendo Gollini, e il fatto di non avere un portiere sicuro condiziona la squadra. Cabral poi sbaglia dei gol facili, mentre Jovic ha avuto un impatto difficile. Mi sembra che la Fiorentina debba essere riassestata se vuole raggiungere la zona Europa”.