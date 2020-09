Il Milan molla la pista Milenkovic e si butta con forza su un altro difensore

Milenkovic è un obiettivo del Milan, e questo è appurato. Così come è appurato che la Fiorentina non vuole venderlo, o comunque pretende cifre importanti per lasciarlo andare. Una richiesta che, per il momento, fa desistere la dirigenza rossonera che infatti ha già individuato un obiettivo più alla portata. Si tratta, come riporta calciomercato.com, del difensore del Celtic Kristoffer Ajar. La pista è considerata viva, e i contatti tra le parti sono già avvenuti in conference call. Il Milan sembra muoversi in fretta, e la Fiorentina sorride man mano che i rossoneri si allontana da Milenkovic.

0 0 vote Article Rating