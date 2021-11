Il Milan nel mirino: Vlahovic e un nuovo tabù da sfatare

Sono soltanto due le big del campionato italiano a cui Dusan Vlahovic non ha segnato con la maglia della Fiorentina. Si tratta di Roma e Milan: proprio i rossoneri affronteranno la Viola domani sera al Franchi e per il serbo è un’occasione importante per infrangere questo tabù. Dal suo esordio in Serie A, il numero 9 gigliato ha già segnato contro venticinque squadre, che militano o hanno militato nel massimo campionato.

Per questo, la speranza dei tifosi è che Vlahovic possa essere decisivo per regalare la prima vittoria della Fiorentina contro una big al Franchi, un altro tabù da sfatare in stagione. La sfida di Vlahovic in questo caso è ancora diversa piano: trascinare i viola più lontano possibile prima di salutare e lottare per altri colori.