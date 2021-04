Il Milan non molla Vlahovic. La chiave? Ibrahimovic

Una delle squadre maggiormente interessate a Dusan Vlahovic è il Milan, che ha nell’attaccante della Fiorentina la prima scelta per rinforzare l’attacco. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, i rossoneri potrebbero fare affidamento sull’ammirazione del classe 2000 per lo svedese per soffiare il giocatore allo stesso club viola e a tutte le altre squadre che l’hanno messo nel mirino.

Per la Fiorentina, però, Vlahovic vale più di quaranta milioni di euro, soldi che difficilmente il Milan riuscirà a mettere sul piatto. I rossoneri si stanno guardando attorno e come possibile alternativa è spuntato il nome di Andrea Belotti, in scadenza di contratto col Torino nel 2022. Sullo sfondo Donyell Malen del Psv e Gianluca Scamacca, in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.