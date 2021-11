Il Milan non va oltre il pareggio contro il Porto e adesso la squadra di Pioli deve sperare in un miracolo

Alle 18.45 scendeva in campo in Champions League il Milan, giunto all’ultima spiaggia contro il Porto. La partita si è messa subito in salita per la squadra di Pioli, che nel primo tempo è andata sotto a causa del gol di Luis Fernando Diaz dopo appena sei minuti.

Nella ripresa i rossoneri, tenuti in partita da un ottimo Tatarusanu, sono riusciti a pareggiare con un autogol di Mbemba ma il punteggio è poi rimasto invariato fino al novantesimo. Il Milan rimane così ultimo a quota un punto e deve sperare intanto in una vittoria del Liverpool stasera contro l’Atletico Madrid, e poi in un vero e proprio miracolo nelle ultime due partite del girone.