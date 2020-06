Il Milan parla con Ramadani di Milenkovic. Una pedina che potrebbe sbloccare la situazione con la Fiorentina

Le strade del Milan e del procuratore Fali Ramadani si sono incrociate spesso in questo periodo. In ballo c’è il futuro dell’ex attaccante della Fiorentina, ora in forza ai rossoneri, Ante Rebic. Ma non solo. Su Tuttosport si legge che i milanesi hanno parlato diverse volte con l’agente macedone, mettendo nel mezzo anche il nome del giovane difensore viola, Nikola Milenkovic. 35 milioni di euro, questa la richiesta della Fiorentina per l’ex Partizan, però coi gigliati si potrebbe aprire anche un discorso relativo a Paquetà. Una pedina di scambio il brasiliano che potrebbe essere gradita.

4 1 vote Article Rating