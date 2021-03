Il Milan perde in casa con il Napoli e si allontana ancora dalla vetta, espulso Rebic che salterà la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo di misura da parte del Napoli nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, sul campo del Milan: è finita 1-0 per la squadra di Gattuso con il gol decisivo segnato da Politano in apertura di ripresa, in contropiede, con un destro sporco in diagonale. Nel finale rosso diretto per proteste ad Ante Rebic, che era entrato al 60′: il croato salterà quindi il suo ritorno da ex a Firenze di domenica prossima.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Roma, Napoli* 50, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Benevento, Spezia 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15. (* una partita in meno, **due partite in meno)