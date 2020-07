Il Milan punta su Rebic, la Fiorentina pone la sua condizione. E nell’incontro spunta fuori il nome di Milenkovic

Incontro importante in chiave mercato, quello che si è tenuto ieri sera all’Hotel Melià di Milano e al quale hanno partecipato Paolo Maldini e Ricky Massara per il Milan, il procuratore Fali Ramadani e Daniele Pradè per la Fiorentina. In ballo la questione Ante Rebic. I rossoneri vogliono tenere il croato, ma i viola, che hanno diritto al 50% della futura rivendita del calciatore da parte dell’Eintracht Francoforte, non hanno intenzione di rimetterci nemmeno un euro. Nella discussione, si legge su Tuttosport, è entrato di mezzo anche il nome di Nikola Milenkovic, di cui Ramadani è procuratore, che interessa al Milan. La valutazione del ragazzo è alta da parte della Fiorentina: circa 30 milioni di euro.

0 0 vote Article Rating