Il Milan resta a punteggio pieno, la Fiorentina femminile cerca l’en-plein nel derby

E’ partita a razzo la Fiorentina femminile, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, con ben 9 gol segnati: oggi le ragazze di Antonio Cincotta hanno l’occasione di fare en-plein nel derby cittadino con la Florentia. Ieri intanto il Milan ha battuto il Pink Bari per 3-1 salendo a quota 9, in attesa proprio della squadra gigliata e della Juventus che affronterà San Marino Academy. Anche le bianconere hanno vinto le prime due gare e la lotta per il vertice si delinea ancora una volta intorno a queste tre formazioni.

0 0 vote Article Rating