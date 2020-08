Il Milan riflette sulla svalutazione di Paquetà e pensa… di tenerselo

A gennaio la Fiorentina l’avrebbe preso, anche in prestito con diritto di riscatto, fissato per una cifra tra i 20 e i 30 milioni, inferiore ma non di molto rispetto ai 35 serviti per portarlo a Milano nel 2019. Lucas Paquetà però non vide di buon occhio il suo possibile sbarco a Firenze, soprattutto per la formula del trasferimento e così rimase a Milano. Pochi scampoli prima del lockdown e poi lo stop alle attività: al rientro però Pioli non l’ha quasi mai chiamato in causa e il brasiliano ha finito per far scendere ulteriormente la sua valutazione. Secondo Calciomercato.com, il Milan sta pensando ora anche ad una sua permanenza, in attesa anche di proposte ma senza volerlo svendere dopo averci investito molto. La pista legata alla Fiorentina è ora molto fredda.

