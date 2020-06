Il Milan si è defilato, ma ora su Dragowski c’è l’interesse di un importante club inglese

Bartlomiej Dragowski è legato alla Fiorentina da un contratto che scade nel 2023. E nelle scorse settimane si era parlato anche di un ulteriore rinnovo, per un portiere sul quale la società punta molto. Troppo presto infatti per riprendere Lafont, mandato a farsi le ossa in Francia dove la stagione non è nemmeno stata completata. Insomma, i presupposti per vedere Dragowski difendere i pali viola anche il prossimo anno ci sono tutti. A meno che… qualcuno non presenti un’offerta importante per portarselo via. Se finora l’unico interesse poteva essere quello del Milan, ormai defilato vista la permanenza quasi sicura di Donnarumma, emerge adesso una nuova pretendente. Si tratta del Chelsea, che secondo i media polacchi starebbe sondando il terreno per Dragowski. La volontà probabilmente sarebbe quello di portarlo a Londra come riserva di Kepa, al momento titolare indiscusso e pagato dai blues una cifra spropositata. Se queste sono le premesse è difficile credere che Dragowski accetterà, visto che si è sempre battuto per giocare e proprio quest’anno si è guadagnato il posto nella Fiorentina. Ma se le cifre dovessero alzarsi, come di solito succede con le squadre inglesi, chissà che la situazione non possa cambiare.

