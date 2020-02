Il Milan si gode Rebic: l’ex viola ha numeri straordinari da quando è tornato in Italia

Con la maglia della Fiorentina poche presenze, in un periodo passato senza lasciare il segno. Ora che è tornato in Italia, invece, Ante Rebic sembra godere di nuova vita. L’attaccante serbo sta infatti vestendo i panni di assoluto protagonista nel Milan, dove ha già segnato 5 gol in appena 6 partite. Un bottino davvero straordinario, che ha portato Pioli a non poterne fare a meno. Rebic ha segnato anche ieri contro la Juve, in Coppa Italia, ma aveva lasciato il segno anche nel derby, a Brescia e con l’Udinese (addirittura doppietta). Insomma, Rebic sembra formare una coppia formidabile con Ibrahimovic, e sta facendo le fortune del Milan. Quelle fortune che invece non ha fatto con la maglia della Fiorentina, quando forse era ancora troppo acerbo oppure solamente non ne ebbe le giuste possibilità.