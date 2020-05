Il Milan si lecca le ferite: la stagione di Ibrahimovic potrebbe essere già finita

Allarme rosso per il Milan: Zlatan Ibrahimovic si è fermato per un infortunio al polpaccio destro e rischia di stare fuori a lungo. Molto dolorante, è uscito dal campo zoppicando come si legge su gazzetta.it. Inizialmente s’è temuto per il tendine di Achille, ma dovrebbe trattarsi “soltanto” di una seria lesione muscolare (stiramento o, peggio, strappo). Non una rottura di quelle che mettono in pericolo la carriera, come vi avevamo raccontato ieri, ma il problema potrebbe richiedere molte settimane di stop e la stagione dello svedese, a questo punto, potrebbe essere già conclusa.