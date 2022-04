Il Milan torna ad allenarsi in vista della Fiorentina: le condizioni di due giocatori preoccupano Pioli

Domenica alle 15 la Fiorentina scenderà in campo a San Siro per affrontare il Milan. Dopo due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, questa mattina i rossoneri sono tornati in campo per riprendere gli allenamenti. Secondo quanto riporta milannews.it, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic hanno svolto lavoro personalizzato.

I due giocatori saranno valutati nei prossimi giorni, per capire se ci saranno oppure no contro la Fiorentina. E’ tornato invece a correre sul campo Alessandro Florenzi, che sta proseguendo il suo recupero dopo l’operazione al ginocchio.