Il Milan va in pressing su Milik e si dimentica di Vlahovic?

Il nuovo corso che si sta per aprire al Milan con Rangnick potrebbe riservare diverse novità sul mercato e uno dei calciatori che più interessa al manager tedesco sembra essere proprio Dusan Vlahovic, seguito da vicino negli ultimi mesi. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsi del suo classe 2000 e anzi farà di tutto per rinnovargli il contratto il prima possibile. Secondo La Gazzetta dello Sport però, i rossoneri stanno ammiccando ad Arkadiusz Milik, il cui contratto col Napoli scade tra un anno e che potrebbe quindi liberarsi anche a prezzo di saldo. Se il mirino dovesse spostarsi concretamente sul polacco, l’attenzione per Vlahovic potrebbe calare nettamente, facilitando così le operazioni di rinnovo per la società viola.

