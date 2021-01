Il Milan vince anche a Benevento e torna in testa, lasciando i campani vicino alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel primo dei due posticipi è arrivata un’altra vittoria per il Milan, ancora in trasferta, contro un ottimo Benevento: è finita 2-0 per i rossoneri che hanno sbloccato il risultato dopo un quarto d’oro con la firma di Kessie su rigore. Poi alla mezz’ora rosso diretto per Tonali per un’entrata a gamba tesa ma nella ripresa il raddoppio di Leao in apertura, prima e dopo tante occasioni per i padroni di casa che hanno sbagliato anche un rigore con Caprari.

La NUOVA Classifica: Milan 37, Inter 36, Roma 30, Napoli 28, Sassuolo 26, Atalanta 25, Juventus 24, Verona 23, Lazio 22, Benevento 18, Sampdoria 17, Bologna 16, Udinese, Fiorentina 15, Cagliari 14, Parma 12, Spezia, Genoa, Torino 11, Crotone 9.