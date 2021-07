Il milione che separa Fiorentina e Marsiglia per Lirola e il fondo di solidarietà che il club viola vorrebbe imporre a quello francese

Dovrebbero essere gli ultimi tira e molla tra Fiorentina e Marsiglia per la trattativa Pol Lirola, con lo spagnolo che ormai aspetta solo il via libera per tornare al suo adorato club francese. I 12 milioni proposti dall’OM e i 13 richiesti dai viola, con la differenza da 1 milione che ancora resta secondo Sky Sport. In più, c’è ancora da chiarire la modalità di pagamento e un dettaglio in più, il solidarity payment, il cosiddetto patto di solidarietà corrispondente al 5% e dovuto ai club che hanno formato Lirola. La Fiorentina vorrebbe che fosse lo stesso Marsiglia a pagarlo, da qui probabilmente anche il gap tra domanda e offerta.