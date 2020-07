Il Mister X che proviene dall’estero. Marcelino ma non solo, per la Fiorentina c’è anche la pista portoghese

I candidati italiani ci sono, in particolare due, ma la Fiorentina valuta anche una pista estera per la guida della squadra, come fu ai tempi di Paulo Sousa. Il mister X, si legge su La Nazione, stavolta potrebbe essere l’ex Valencia, Marcelino, profilo già valutato con attenzione dalla società viola. Ma da non trascurare ci potrebbe essere nuovamente una pista portoghese, anche se nomi, almeno per il momento, non ne vengono fatti.

0 0 vote Article Rating