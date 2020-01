Il mistero Bonifazi: in rampa di lancio al Torino prima di… sparire. E la Fiorentina vuole scommetterci

Sembrava l’anno buono per la sua esplosione e infatti in avvio di stagione per Mazzarri era uno dei tre centrali, in attesa del rientro di Nkoulou. Poi per Kevin Bonifazi si è aperta una fase anonima, con un infortunio al metacarpo che l’ha tenuto fermo per un mese circa tra fine ottobre e fine novembre, ma anche con tante panchine a vantaggio del francese rientrante ma anche di calciatori non di primissimo livello, come Bremer o Djidji. L’anno scorso nella Spal di Semplici si era imposto da titolare (e con due reti) anche in Serie A, in questa stagione invece qualche passo indietro per il classe ’96, che resta comunque uno dei giovani difensori italiani ancora da valorizzare. La Fiorentina è intrigata dall’idea di italianizzare la propria rosa, in questo caso lo farebbe con un profilo ancora da scoprire a pieno. E con le tante panchine accumulate fin da fine settembre ad ora, il prezzo del Torino potrebbe essere decisamente vantaggioso.