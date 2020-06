Il modello americano portato avanti dalla Fiorentina. Barone mette tre temi sul tavolo

La Fiorentina cerca larghe intese all’interno della Lega Serie A per rilanciare il nostro campionato. Si guarda al modello americano, dove tutte le società hanno lo stesso peso specifico, anche quelle più periferiche. Un modello che è libero da vincoli cristallizzati.

Non solo. Il DG viola, Joe Barone, stando a quanto riportato da La Nazione, ha saputo mettere sul tavolo tre temi di discussione: una sede della Lega Calcio negli Stati Uniti, attrarre nuovi investitori, sfruttare le nuove piattaforme multimediali per arrivare a nuovi mercati. Intorno a questo programma Barone ha saputo attirare su di sé diversi consensi che lo potrebbero portare ad avere un ruolo di primo piano proprio in Lega.