Il modo di far entrare 20 milioni nelle casse della Fiorentina senza alzare un solo dito

Il Milan è talmente contento del rendimento di Ante Rebic che, secondo Tuttosport, sta studiando un piano economico per farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore rossonero. E la Fiorentina si frega le mani.

I fatti. Il croato è andato a Milano in prestito biennale via Eintracht Francoforte. Però può acquistare lo stesso il suo cartellino sborsando 40 milioni di euro (questa la richiesta fatta dal club tedesco). Se avvenisse ciò, i viola, che si sono garantiti il 50% della futura rivendita del giocatore, potrebbero ritrovarsi in cassa 20 milioni puliti, senza alzare un solo dito. Una bella iniezione di denaro da reinvestire sul mercato.