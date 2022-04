Il momento di Cabral: King Arthur vuole prendersi il Franchi

La rete segnata al Maradona contro il Napoli è ancora negli occhi di tutti i tifosi della Fiorentina, ma Arthur Cabral non ha certo intenzione di fermarsi qua. Il brasiliano, a segno anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo, vuole segnare per la prima volta al Franchi e, come dichiarato in un’intervista di qualche giorno fa, sogna di esultare sotto la Curva Fiesole.

Contro il Venezia, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, toccherà ancora a lui dal 1’. Sarà la terza partita consecutiva in cui partirà titolare, dimostrando così di essersi guadagnato la fiducia di Italiano che l’ha gestito correttamente senza affrettare i tempi e correre il rischio di bruciarlo.

E anche in questo caso sembra che il tecnico non abbia sbagliato perché il brasiliano adesso è chiaramente avanti a Piatek, ma fino a poche domeniche fa le gerarchie erano opposte.