Il Monza crolla nell’ultima amichevole prima di affrontare la Fiorentina – VIDEO

Ultima amichevole anche per il Monza, avversaria della Fiorentina alla ripresa della Serie A il 4 gennaio. Decisamente non un bel modo di chiudere l’anno per la squadra di Palladino, che contro il Torino è affondata perdendo addirittura 4-1. La formazione lombarda ha manifestato delle clamorose difficoltà difensive, commettendo dei veri e propri pasticci che hanno spianato la strada al poker della squadra di Juric (che peraltro affronterà proprio la Fiorentina all’ultima giornata di andata). Nel finale un rigore di Caprari ha consegnato al Monza il gol della bandiera, ma Palladino dovrà rivedere più di un meccanismo in vista della trasferta del Franchi.